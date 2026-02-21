Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар рассказал, кого из российских футболистов знают в Черногории.

Фото: ФК "Акрон"

- Конечно же, в Черногории знают Аршавина, Акинфеева, Дзюбу, Павлюченко. У нас достаточно много людей интересуются футболом, - приводит слова Лончара "Советский спорт"

По словам Лончара, в Черногории знают Андрея Аршавина, Артема Дзюбу, Романа Павлюченко и Игоря Акинфеева.Стефан Лончар выступает за тольяттинский "Акрон" с лета 2024 года - всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач. Ранее он был игроком "Сутьески", "Истры", "Нови Пазара", "Дебрецена" и "Рада".Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего черногорца в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. На счету Лончара также 23 матча в составе национальной команды Черногории. Стефан является победителем чемпионата Черногории в составе "Суьтески".