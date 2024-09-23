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Кирилл Набабкин опроверг сообщения о завершении своей карьеры

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Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин опроверг сообщения о завершении своей карьеры профессионального футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я еще не совсем завершил карьеру. Хотелось бы поиграть на высоком уровне. Пока выступаю в Медиалиге. Посмотрим, как дальше сложится", - приводит слова Набабкина "РБ Спорт".

Кириллу Набабкину 38 лет. 30 июня 2024 года истёк срок действия его контракта с московским ЦСКА, в составе которого он выступал с декабря 2009 года и принял участие в 324 матчах. В августе защитник подписал соглашение с медифутбольным клубом СКА из Ростова-на-Дону.

Кирилл Набабкин ЦСКА
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