"Я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся. Не знаю, произойдет ли это, но очень надеюсь, что мы еще выйдем с ним вместе на поле", приводит слова Николсона Sport 24.
В начале 2024-го года форвард "Спартака" Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая. Сейчас футболист находится в ОАЭ под подиской о невыезде. Нидерланды отправили в Эмираты запрос на экстрадицию игрока. На родине Промес обвиняется в контрабанде наркотиков и нападении на члена семьи с ножом.
Контракт Промеса со "Спартаком" подошел к концу летом 2024-го года. В начале сентября Промес подписал контракт с клубом "Дубай Юнайтед".
Форвард "Спартака" Николсон: постоянно переписываемся с Промесом. Надеюсь, мы еще выйдем вместе на поле
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон рассказал о том, что поддерживает отношения с экс-одноклубником Квинси Промесом.
Фото: официальный сайт РПЛ