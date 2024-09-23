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Форвард "Спартака" Николсон: постоянно переписываемся с Промесом. Надеюсь, мы еще выйдем вместе на поле

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Нападающий "Спартака" Шамар Николсон рассказал о том, что поддерживает отношения с экс-одноклубником Квинси Промесом.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Я с ним на связи. Мы постоянно переписываемся. Не знаю, произойдет ли это, но очень надеюсь, что мы еще выйдем с ним вместе на поле", приводит слова Николсона Sport 24.

В начале 2024-го года форвард "Спартака" Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая. Сейчас футболист находится в ОАЭ под подиской о невыезде. Нидерланды отправили в Эмираты запрос на экстрадицию игрока. На родине Промес обвиняется в контрабанде наркотиков и нападении на члена семьи с ножом.

Контракт Промеса со "Спартаком" подошел к концу летом 2024-го года. В начале сентября Промес подписал контракт с клубом "Дубай Юнайтед".

Шамар Николсон Спартак Квинси Промес
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