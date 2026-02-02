Роналду не попал в заявку "Аль-Насра" после новостей о его бойкоте

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду после сообщений о бойкоте им матчей команды не попал в заявку на игру 20 тура Саудовской Про-Лиги с "Эр-Риядом".

Фото: Getty Images

Ранее Роналду выражал недовольство тем, как клубом управляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), а также угрожал бойкотом матчей.



Также, по данным СМИ, Криштиану не нравилось, что нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема рассматривает возможность трансфера в "Аль-Хиляль". Роналду якобы опасается, что этот переход "нанесет ущерб честной конкуренции".



В предыдущих 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии Криштиану выходил в стартовом составе. На данный момент "Аль-Наср" с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Про-Лиги, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на 3 балла.