- Артем прямом и переносном смысле большой мастер. Я рад, что он сейчас играет в "Акроне", вносит свою лепту, отдал уже три голевые передачи за два матча.
Если бы Дзюбa был готов, то он бы вызывaлся в сборную внe зависимости от рекордов и возраста. Главное, чтобы он приносил пользу. Когда Дзюба в хорошей форме, психологическом состоянии и с мотивацией, то играл бы в сборной и принес пользу. Я с 18 лет его тренировал в "Спартаке", так что знаю его, на каких нотах и инструментах играть. У нaс с ним не было никаких проблем, - передает слова Черчесова "Советский спорт".
Напомним, Дзюба в сентябре подписал однолетнее соглашение с тольяттинским "Акроном" и в двух матчах РПЛ оформил три голевые передачи на партнеров.
36-летний форвард выступал за сборную России с 2011 года. Всего на его счету 55 матчей за национальную команду, в которых он 30 раз поразил ворота соперников.
На данный момент сборную России возглавляет Валерий Карпин, Дзюба не вызывается в сборную.
В настоящее время национальная команда отстранена от участия в официальных матчах и проводит только товарищеские поединки. В начале сентября сборная разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0.
Черчесов: при мне Дзюба вызывался бы в сборную вне зависимости от рекордов и возраста
Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, высказался о нападающем Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"