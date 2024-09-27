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Булыкин: "Зенит" - фаворит, но "Краснодар" может победить благодаря желанию, труду и колоссальным стараниям

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Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Подопечные Мусаева за счёт характера и самоотдачи могут показывать результат, что и было в победной серии. Правда, могут закончиться силы, а также никто не отменял травмы и ошибки. В этом плане петербуржцы явно перспективнее выглядят. Команда Семака является фаворитом, но, благодаря желанию, труду и колоссальным стараниям, вполне реально обыграть команду, которая превосходит тебя по уровню", - приводит слова Булыкина "Советский спорт".

"Краснодар" и петербургский "Зенит" сыграют друг с другом 28 сентября на домашнем стадионе "быков" в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

После девяти туров "Зенит" с 23-я очками лидирует в чемпионате России, "Краснодар" набрал 21 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом страны, а "Краснодар" завоевал серебряные медали. В матче за Суперкубок России, который прошёл в июле, сильнее были сине-бело-голубые, выигрывавшие со счётом 4:2.

Дмитрий Булыкин Зенит Краснодар
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