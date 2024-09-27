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Веденеев: каждый матч для "Зенита" будет тяжелее и тяжелее

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Футбольный тренер Сергей Веденеев высказался о том, как матч 10-го тура РПЛ между "Краснодара" и петербургским "Зенитом" скажется на чемпионской гонке.
Фото: ФК "Зенит"
"Один матч никак не может повлиять на дальнейшие события. Каждый матч для "Зенита" будет тяжелее и тяжелее. Точно также и для "Краснодара". В нижней части турнирной таблицы команд восемь претендуют на вылет. С этим мириться никто не будет. Будут покупки и настрой на лидеров, так что все будут терять очки", - приводит слова Веденеева "Спорт День за Днём".

Матч между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" состоится 28 сентября в Краснодаре на домашнем стадионе "быков" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

После девяти туров "Зенит" с 23-я очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" отстаёт от сине-бело-голубых на 2 очка и занимает второе место. Команды в последний раз встречались друг с другом в июле 2024 года в матче за Суперкубок России, в котором победу со счётом 4:2 одержал "Зенит".

Сергей Веденеев Зенит Краснодар
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