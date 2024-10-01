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Пятибратов - после победы над "Рубином": главным был психологический момент, так как на нас давит отсутствие побед

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Главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России над казанским "Рубином" (1:0).
Фото: ФК "Факел"
"На нас немного давит ситуация, когда нет побед. Тяжело выходить раскрепощенными, нужно мастерство, чтобы так делать. Когда повели в счете, у ребят было желание сохранить результат. Без мяча тоже надо уметь играть. Я поблагодарил ребят, потому что они верили, что можем выиграть. Для нас психологический момент — это самое главное. С хорошим настроением едем домой", — приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".

Воронежский "Факел" 1 октября в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на выезде сыграл против казанского "Рубина". Гостям удалось завершить игру минимальной победой (1:0). Победный гол на свой счёт записал форвард Владимир Ильин, который на 19-й минуте реализовал пенальти.

Благодаря этой победе "Факел" набрал первые 3 очка в текущем розыгрыше Кубка России. Однако воронежский клуб так и остался на последнем месте в группе D. В последнем шестом туре "Факел" 22 октября на своём поле сыграет с петербургским "Зенитом".

Дмитрий Пятибратов Факел Рубин Кубок России
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