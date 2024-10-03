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Полузащитник "Ростова" Щетинин: нам по силам зацепить Кубок России

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Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин считает, что южане могут завоевать Кубок России.
Фото: ФК "Ростов"
"В чемпионате у нас, скажем так, пока не всё получается. В Кубке России результаты чуть лучше. Думаю, у "Ростова" в равной степени идёт ставка на чемпионат и Кубок. В целом нам по силам зацепить Кубок России. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала", - цитирует Щетинина Legalbet.

Вчера, 2-го октября, "Ростов" на выезде уступил подмосковным "Химкам" (2:2, 7:8 - пен.) в 5-м туре группового этапа Кубка России. Команда Валерия Карпина вышла в плей-офф пути РПЛ, где сыграет с московским "Спартаком".

Южане располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге и имеют в своем активе 12 набранных очков. В следующем туре южане сыграют на выезде с красно-белыми, встреча состоится в субботу, 5-го октября, в 19:00 по московскому времени.

Кирилл Щетинин Ростов Кубок России
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