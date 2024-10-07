"Осинькин — хороший тренер, уже много лет работает в Премьер-Лиге, у "Крыльев" при нём всегда были хорошие результаты", - цитирует Карпукаса "Чемпионат".
Вчера, 6-го октября, самарские "Крылья Советов" на выезде уступили "Локомотиву" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал Тимур Сулейманов, поразивший ворота самарцев на 75-й минуте.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин будет отправлен в отставку, а его место займет Сергей Игнашевич. После 11-ти сыгранных туров самарцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11-ю набранными очками.
Полузащитник "Локомотива" Карпукас: Осинькин - хороший тренер, у "Крыльев" при нем есть результат
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался о главном тренере "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"