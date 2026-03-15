Быстров: Баринов и Гонду оказывают негативное влияние на ЦСКА

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о зимних трансферах ЦСКА.
Владимир Быстров заявил, что Дмитрий Баринов и Лусиано Гонду не вписались в коллектив.

"Пока что два футболиста, которые были приобретены командой на усиление, оказывают негативное влияние на команду. Ни Баринов, ни Лусиано Гонду пока не вписались в коллектив.
Мы не видим тот ЦСКА, который был осенью, это совершенно другая команда", - сказал Быстров "Советскому спорту".

Дмитрий Баринов перешел в московский ЦСКА в начале января 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее опорный полузащитник выступал за "Локомотив".

Трансфер Лусиано Гонду из "Зенита" в ЦСКА состоялся в январе. Аргентинский нападающий подписал контракт с "армейцами" до конца июня 2030 года. Футболист провел 3 матча за московский клуб, голевыми действиями не отличился.

