"Мы понимаем, что политика вмешивающаяся в спорт сейчас – это большая проблема. Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России. Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом", - приводит слова Муенге Metaratings.
Сборная России по футболу с 7 по 15 октября проводит учебно-тренировочный сбор в центре "Новогорск". Российский футбольный союз к настоящему времени не смог найти команде Валерия Карпина соперника по товарищескому матчу, поэтому в рамках сбора будут организованы только тренировки.
Последний товарищеский матч сборная России провела 5 сентября. Соперниками россиян была команда Вьетнама. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0.
В Бурунди выразили заинтересованность в проведении товарищеского матча со сборной России
Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге прокомментировал возможность проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу