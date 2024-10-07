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В Бурунди выразили заинтересованность в проведении товарищеского матча со сборной России

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Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге прокомментировал возможность проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Мы понимаем, что политика вмешивающаяся в спорт сейчас – это большая проблема. Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России. Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом", - приводит слова Муенге Metaratings.

Сборная России по футболу с 7 по 15 октября проводит учебно-тренировочный сбор в центре "Новогорск". Российский футбольный союз к настоящему времени не смог найти команде Валерия Карпина соперника по товарищескому матчу, поэтому в рамках сбора будут организованы только тренировки.

Последний товарищеский матч сборная России провела 5 сентября. Соперниками россиян была команда Вьетнама. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0.

Сборная России РФС
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