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Источник: Гончаренко прибыл в Нижний Новгород, чтобы подписать контракт с "Пари НН"

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Белорусский тренер Виктор Гончаренко прилетел в Нижний Новгород, где должен подписать контракт с "Пари НН".
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, нижегородский клуб должен в ближайшее время объявить о назначении Гончаренко на пост главного тренера.

Предыдущим тренером "Пари НН" был сербский специалист Саша Илич, 5 октября решением совета директоров клуба он был уволен. В последней игре команда под руководством серба смогла уйти от поражения на последних минутах матча 11-го тура с "Акроном" (2:2).

После отставки в СМИ появилась информация о том, что нижегородцы близки к подписанию контракта с 47-летним белорусским тренером Виктором Гончаренко, который ранее возглавлял екатеринбургский "Урал". Также он работал в ЦСКА, "Краснодаре", "Уфе" и "Кубани".

После 11 туров "Пари Нижний Новгород" идет на 12-м месте, набрав 11 очков.

Источник: Sport24

Виктор Гончаренко Пари НН
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