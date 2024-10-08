"Все, что происходит в последнее время вокруг клуба, — слухи, которые мы не поддерживаем ни в каком виде. Это не от нас исходит. Видимо, есть заинтересованные люди в этой истории. Все всё узнают в подробностях после завтрашней встречи", - цитирует Хасаева "Матч ТВ".
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" уступили московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. После матча сообщалось, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин будет отправлен в отставку, а его место займет Сергей Игнашевич, который в прошлом сезоне работал в калининградской "Балтике" и привел клуб в серебряным медалям Кубка России.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в среду, 11-го октября, соберется с командой и обсудит все проблемы и задачи клуба.
Председатель совета директоров "Крыльев Советов": видимо, есть люди, заинтересованные в слухах вокруг Осинькина
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Габибулла Хасаев высказался о возможной отставке Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"