"Все определяет турнирная таблица. Сейчас Мусаев первый, Галактионов - второй, а Семак - третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех. Я бы выделил их в первую очередь", - сказал Сёмин.
После 11 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает "Краснодар", команда Мурада Мусаева набрала 27 очков и на данный момент является единственной, кто не потерпел ни одного поражения. На второй строчке расположился московский "Локомотив", который под руководством Михаила Галактионова набрал такое же количество очков. Тренер "Зенита" Сергей Семак наработал на 26 баллов, сине-бело-голубые идут на третьей строчке.
Источник: Metaratings
Сёмин: Мусаев, Галактионов и Семак работают лучше всех в РПЛ
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин назвал трех тренеров российских клубов, которые работают лучше остальных в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"