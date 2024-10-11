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"СЭ": матч сборной России с Брунеем пройдет не в Москве, РФС рассматривает три города для проведения встречи

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Стали известны города, в которых сборная России может сыграть с Брунеем.
Фото: сборная России по футболу
По информации источника, РФС для проведения товарищеского матча с Брунеем рассматривает Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что в ноябрьскую паузу сборная России сыграет с национальной командой Сирии и Брунея, товарищеская встреча с Сирией должна состояться в Волгограде.

Напомним, что в октябрьскую международную паузу сборная России не смогла найти соперника для проведения товарищеского матча, Пакистан отказался от матча с Россией. В сентябре команда Валерия Карпина на выезде одержала победу над Вьетнамом со счетом 3:0, матч с Таиландом был отменен из-за испортившихся погодных условий.

Источник: "СЭ".

Сборная России Сборная Брунея
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