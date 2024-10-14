"Прямо сейчас Головин — лучший в России. Если бы сборная играла официальные матчи, это сразу бы бросалось в глаза — разница в классе по сравнению с игроками РПЛ. Близок ли по уровню Захарян? Ему предстоит еще много работать, чтобы приблизиться к уровню Головина. Арсен не на уровне Головина", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, полузащитник продлил контракт с монегасками до лета 2029 года.
Арсен Захарян на данный момент восстанавливается после травмы, полученной во время предсезонной подготовки "Реала Сосьедад". В испанском клубе сообщили, что в ближайшее время Арсен приступит к тренировкам в общей группе. Напомним, что россиянин перешел в испанский клуб прошлым летом из московского "Динамо".
Канчельскис: прямо сейчас Головин - лучший в России, Захарян не на его уровне
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"