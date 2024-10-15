"Переход в "Зенит" для меня – огромная честь. Перейти в клуб-чемпион – даже не мечтал об этом. Пытался перенести уровень игры, который был у меня в "Балтике", в "Зенит". По-моему, получилось", - приводит слова Латышонка "Советский спорт".
Евгений Латышонок перешёл из калининградской "Балтики" в петербургский "Зенит" в июне 2024 года за 10 млн рублей. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2028 года. С момента своего перехода 26-летний голкипер принял участие в 12 официальных матчах, 8 из которых отыграл "на ноль". В остальных четырёх играх вратарь пропустил 6 голов.
Вратарь "Зенита" Латышонок: даже не мечтал о переходе в клуб-чемпион
Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок поделился своими эмоциями от перехода из калининградской "Балтики" в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"