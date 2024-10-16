По информации источника, в прошлом году руководству московского ЦСКА предложили нападающего Виллиана Жозе, который тогда выступал за испанский "Бетис". Сообщается, что "армейцы" отклонили предложение, посчитав, что переход бразильца не принесет команде пользы.
Напомним, этим летом 32-летний Жозе присоединился к столичному "Спартаку". Из-за проблем с лишним весом форвард сыграл всего 240 минут за красно-белых в 9 матчах РПЛ и Кубка России, за которые успел отметиться одним забитым мячом.
Источник: "Чемпионат"
Источник: год назад ЦСКА отказался от трансфера нынешнего форварда "Спартака" Виллиана Жозе
Летом 2023 года нападающий московского "Спартака" Виллиана Жозе мог перейти в другой российский клуб.
Фото: ФК "Спартак"