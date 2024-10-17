По словам хавбека, "Зенит" и "Спартак" являются самыми популярными в России. Но если выбрать один клуб, то, по словам 24-летнего игрока, это столичный "Спартак".
— Самый популярный клуб России? "Зенит" и "Спартак".
— А если выбирать между ними?
— Не знаю, правда или нет, но, как мне кажется, на "Спартак" ходят везде, где бы он ни играл. Значит, "Спартак".
"Зенит" в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей и заработал 26 баллов, коллектив из Санкт-Петербурга располагается на третьей строчке в таблице чемпионата. В активе красно-белых 19 очков и шестая строчка в РПЛ.
Глебов принадлежит донскому клубу с 2019 года. В этом сезоне футболист провел за "Ростов" 11 матчей и забил один гол. Его контракт с "Ростовом" рассчитан до 30 июня до 2028 года.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Полузащитник "Ростова" Глебов: на "Спартак" ходят везде, где бы он ни играл. Значит, они популярнее "Зенита"
Данил Глебов, выступающий за "Ростов", ответил на вопрос, какой клуб считает самым популярным в России.
Фото: ФК "Ростов"