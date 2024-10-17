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Полузащитник "Ростова" Глебов: на "Спартак" ходят везде, где бы он ни играл. Значит, они популярнее "Зенита"

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Данил Глебов, выступающий за "Ростов", ответил на вопрос, какой клуб считает самым популярным в России.
Фото: ФК "Ростов"
По словам хавбека, "Зенит" и "Спартак" являются самыми популярными в России. Но если выбрать один клуб, то, по словам 24-летнего игрока, это столичный "Спартак".

— Самый популярный клуб России? "Зенит" и "Спартак".

— А если выбирать между ними?

— Не знаю, правда или нет, но, как мне кажется, на "Спартак" ходят везде, где бы он ни играл. Значит, "Спартак".

"Зенит" в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей и заработал 26 баллов, коллектив из Санкт-Петербурга располагается на третьей строчке в таблице чемпионата. В активе красно-белых 19 очков и шестая строчка в РПЛ.

Глебов принадлежит донскому клубу с 2019 года. В этом сезоне футболист провел за "Ростов" 11 матчей и забил один гол. Его контракт с "Ростовом" рассчитан до 30 июня до 2028 года.

Источник: "РИА Новости Спорт"

Данил Глебов Ростов Спартак Зенит
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