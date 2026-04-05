Быстров дал прогноз на матч "Спартака" и "Локомотива"

"По моему мнению, "Спартаку" ничего не дает то, что они играют с "Локомотивом" дома. На мой взгляд, фаворита в предстоящем матче нет. Мне кажется, что будет хороший, атакующий футбол со стороны обоих команд.
Я прогнозирую ничью со счетом 2:2", - сказал Быстров "РБ Спорту".
Сегодня, 5 апреля, состоится матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. "Железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 44 баллами в своем активе.