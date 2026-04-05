Голами за "Родину" отличились нападающие Иван Тимошенко и Йорди Рейна, а также правый вингер Аршак Корян. В составе "Сокола" мяч забил форвард Алексей Голиянин.
Первая лига
27 тур
Голы: Голиянин, 90+4 - Тимошенко, 16, Рейна, 20, Корян, 87.
"Сокол": Левашов, Быков, Ковачевич, Печенкин, Чуриков (Поярков, 61), Синяк (Гурциев, 61), Бутаев (Кахриманович, 67), Киреенко (Лазарев, 56), Сасин, Пасевич, Шпитальный (Голиянин, 61).
"Родина": Волков, Дятлов, Крижан, Мещанинов, Сокол, Фищенко, Егорычев (Мусаев, 72), Абдусаламов (Бакаев, 56), Рейна (Корян, 79), Максименко (Бессмертный, 78), Тимошенко (Сиссоко, 72).
Предупреждения: Тимошенко, 16, Чуриков, 33, Сасин, 90+1.
"Родина" победила "Сокол" в 27-м туре Первой лиги
Матч 27-го тура Первой лиги между "Родиной" и "Соколом" завершился победой московского клуба со счетом 3:1.
Фото: ФК "Родина"