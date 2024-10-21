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Шалимов прокомментировал игру защитника Бабича в матче "Спартак" - "Краснодар"

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Экс-хавбек "Спартака" и экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался об игре центрального защитника красно-белых Срджана Бабича в матче 12 тура РПЛ с "быками" (0:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Не лучшее время у Бабича, который казался незыблемым игроком команды. Налетают с критикой на Абену, но Бабич-то не лучше сейчас, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

28-летний сербский центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич полностью провёл на поле домашний матч 12 тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (0:3). Его партнёр по центру обороны в стартовом составе суринамец Миенти Абена был заменён в перерыве при счёте 0:2.

Спартак Краснодар Срджан Бабич Игорь Шалимов
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