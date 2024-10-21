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"Пришел в "Зенит" и сидит на лавке". Гаврилов высказался о Соболеве

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Юрий Гаврилов, в прошлом футболист "Спартака", высказался по поводу выступления Александра Соболева в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
- Стал ли потерей для "Спартака" уход Соболева? Он пришел в "Зенит", сидит на лавке. Хотя здесь он был своим, были связи. В "Зените" пока такого не может найти, - передает слова Гаврилова "РБ Спорт".

Соболев стал футболистом сине-бело-голубых 30 августа, футболист перешел в клуб с берегов Невы из столичного "Спартака". На счету 27-летнего форварда пять матчей за "Зенит" в чемпионате России, но нет голов и ассистов на партнеров. Контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.

Соболев в прошлом сезоне в составе "Спартака" принял участие в 27 играх РПЛ, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.

Юрий Гаврилов Александр Соболев Зенит Спартак
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