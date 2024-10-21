- Стал ли потерей для "Спартака" уход Соболева? Он пришел в "Зенит", сидит на лавке. Хотя здесь он был своим, были связи. В "Зените" пока такого не может найти, - передает слова Гаврилова "РБ Спорт".
Соболев стал футболистом сине-бело-голубых 30 августа, футболист перешел в клуб с берегов Невы из столичного "Спартака". На счету 27-летнего форварда пять матчей за "Зенит" в чемпионате России, но нет голов и ассистов на партнеров. Контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.
Соболев в прошлом сезоне в составе "Спартака" принял участие в 27 играх РПЛ, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.
"Пришел в "Зенит" и сидит на лавке". Гаврилов высказался о Соболеве
Юрий Гаврилов, в прошлом футболист "Спартака", высказался по поводу выступления Александра Соболева в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"