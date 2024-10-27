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Семшов поддержал решение Карасёва не удалять Батракова в матче с "Зенитом"

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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил решение футбольного судьи Сергея Карасёва не удалять полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков пытался сыграть в мяч. Правильно сделал Карасев, что не удалил его и не испортил игру", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".

Описываемый эпизод произошёл на 72?й минуте матча. Полузащитник московского "Локомотива" в моменте борьбы за мяч в подкате попал в ногу бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Густаво Мантуану. Однако главный судья, которым был Сергей Карасёв, просто назначил штрафной, а других дополнительных санкций в отношении "железнодорожника" не применил. При этом ранее (на 59?й минуте) Батракову уже была показана желтая карточка.

Игорь Семшов Сергей Карасев Алексей Батраков Зенит Локомотив Густаво Мантуан
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