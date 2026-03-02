Агент Самошникова рассказал о состоянии защитника "Спартака"

"Есть медицинский блок, они определят, когда он сможет выйти в общую группу. Но я знаю, что у Ильи есть улучшения. Он же сам рвется в бой, хочет вернуться на поле.
Но все должно быть планомерно и правильно, чтобы он вошел в хороших кондициях. Пока Самошников продолжает тренироваться индивидуально, но мы все уже хотим увидеть его возвращение, соскучились", - сказал агент.
Илья Самошников, играющий на позиции крайнего флангового защитника, перешел в "Спартак" из "Локомотива" летом прошлого года. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с московским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В составе красно-белых Самошников принял участие в трех матчах Российской Премьер-Лиги, в котороых провел на поле суммарно 76 минут и не отличился результативными действиями. В 4 играх Кубка России футболист записал на свой счет один забитый гол и одну голевую передачу, отыграв 221 минуту.
Источник: "РБ Спорт"