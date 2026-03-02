Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
Спартак2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

ВАР отменил второй гол "Спартака" в ворота "Сочи"

"Спартак" забил второй гол в ворота "Сочи", однако гол был отменен.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Главный арбитр матча Евгений Буланов отменил гол Жедсона, так как ранее был офсайд у Пабло Солари.

К 45-й минуте счет в матче 1:0 в пользу "Спартака". Пенальти на 21-й минуте реализовал Барко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится