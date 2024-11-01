"Спартак" и ЦСКА сейчас находятся в середине турнирной таблицы, поэтому их можно называть середняками. Когда команды будут находиться наверху, то их будут называть претендентами на медали. Но пока по очкам и по игре они находятся там, где находятся", — приводит слова Ледяхова Legalbet.
Матч 14-го тура между московскими командами ЦСКА и "Спартак" состоится 2 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Главным арбитром матча будет Алексей Сухой. Текстовую трансляцию игры будет вести портал Rusfootball.info.
После 13-ти туров ЦСКА с 24-я очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а "Спартак" с 22-я очками - шестое место.
Ледяхов: сейчас "Спартак" и ЦСКА можно называть середняками
Бывший игрок сборной России Игорь Ледяхов поделился своим мнением о ЦСКА и "Спартаке" перед очной встречей московских команд.
Фото: ФК "Спартак"