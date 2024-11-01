Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 1 1 1
РостовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
0 - 0 0 0
Штутгарт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Лион1 тайм

Ледяхов: сейчас "Спартак" и ЦСКА можно называть середняками

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России Игорь Ледяхов поделился своим мнением о ЦСКА и "Спартаке" перед очной встречей московских команд.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" и ЦСКА сейчас находятся в середине турнирной таблицы, поэтому их можно называть середняками. Когда команды будут находиться наверху, то их будут называть претендентами на медали. Но пока по очкам и по игре они находятся там, где находятся", — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Матч 14-го тура между московскими командами ЦСКА и "Спартак" состоится 2 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Главным арбитром матча будет Алексей Сухой. Текстовую трансляцию игры будет вести портал Rusfootball.info.

После 13-ти туров ЦСКА с 24-я очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а "Спартак" с 22-я очками - шестое место.

Спартак ЦСКА Игорь Ледяхов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится