- "Спартак" стабилен в своём состоянии. Пока никаких изменений в игре не вижу. Обычное состояние "Спартака", к сожалению, для клуба и болельщиков, - передает слова Широкова Metaratings.
Красно-белые в 13 матчах РПЛ набрали 22 очка и располагаются на шестой позиции в таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 баллов.
Сегодня, 2 ноября, спартаковцы в гостях сыграют с ЦСКА в рамках 14-го тура, начало встречи запланировано на 20:45 по столичному времени.
Широков: "Спартак" стабилен в своём состоянии
Роман Широков, экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России, высказался о результатах "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ