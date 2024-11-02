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Широков: "Спартак" стабилен в своём состоянии

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Роман Широков, экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России, высказался о результатах "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Спартак" стабилен в своём состоянии. Пока никаких изменений в игре не вижу. Обычное состояние "Спартака", к сожалению, для клуба и болельщиков, - передает слова Широкова Metaratings.

Красно-белые в 13 матчах РПЛ набрали 22 очка и располагаются на шестой позиции в таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 баллов.

Сегодня, 2 ноября, спартаковцы в гостях сыграют с ЦСКА в рамках 14-го тура, начало встречи запланировано на 20:45 по столичному времени.

Роман Широков Спартак
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