Матчи Скрыть

Газзаев заявил о предложении ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил ввести лимит на иностранных специалистов в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"А почему не сделать лимит на иностранных тренеров? Давайте сделаем такой лимит.
Шварц везде и всё проиграл, а СМИ пишут, что он будет в "Динамо". Надо давать возможность своим молодым специалистам", - сказал Газзаев "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что Шварц подпишет со столичным клубом контракт сроком на три года.

На данный момент командами РПЛ руководят три иностранных специалиста: Хуан Карседо в "Спартаке", Франк Артига в "Рубине" и Джонатан Альба в "Ростове". С нового сезона прибавится "Родина", которой руководит Хуан Диас.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится