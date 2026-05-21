Газзаев заявил о предложении ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ

"А почему не сделать лимит на иностранных тренеров? Давайте сделаем такой лимит.Шварц везде и всё проиграл, а СМИ пишут, что он будет в "Динамо". Надо давать возможность своим молодым специалистам", - сказал Газзаев "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что Шварц подпишет со столичным клубом контракт сроком на три года.
На данный момент командами РПЛ руководят три иностранных специалиста: Хуан Карседо в "Спартаке", Франк Артига в "Рубине" и Джонатан Альба в "Ростове". С нового сезона прибавится "Родина", которой руководит Хуан Диас.