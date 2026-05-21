Дурана не допускают до тренировок в сборной - источник

Экс-игрок "Зенита" Джон Дуран не допущен до тренировок в сборной Колумбии.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает журналист Цезарь Лондоно в социальной сети X.

Форвард попал в расширенный список сборной Колумбии на чемпионат мира — 2026.

Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права выкупа. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти). Перед 30 туром чемпионата России "Зенит" объявил, что Дуран покинул расположение команды по личным обстоятельствам.

