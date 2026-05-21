Орлов прокомментировал чемпионство "Зенита" в РПЛ

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился эмоциями от чемпионства "Зенита" в РПЛ в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"
"По-настоящему можно будет оценить мастерство футболистов только тогда, когда мы будем играть с европейскими командами.
А сейчас, может быть, нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты. Всё-таки это победа в России, а Россия — не самая лучшая футбольная держава", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В заключительном туре сезона петербуржцы на выезде обыграли "Ростов" со счётом 1:0 и сохранили двухочковое преимущество над "Краснодаром", который занял второе место. Благодаря этому "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 - клуб вернул титул впервые с 2024 года.

