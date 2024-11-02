Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
18:00
РубинНе начат
Зенит
18:00
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Торпедо
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Арсенал1 тайм
Борнмут
18:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Вест ХэмНе начат
Саутгемптон
18:00
ЭвертонНе начат
Ипсвич
18:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
20:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
0 - 0 0 0
Вальядолид1 тайм
Жирона
18:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
20:00
ЮвентусНе начат
Монца
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
Хольштайн
17:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
17:30
УнионНе начат
Айнтрахт
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия Д
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
19:00
ЛансНе начат
Брест
21:00
НиццаНе начат
Сент-Этьен
23:00
СтрасбургНе начат

Рахимич: Акинфеев может играть до 45 лет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич высказался о голкипере столичной команды Игоре Акинфееве.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Ему 39-й год идёт. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всё зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! - цитирует Рахимича "Чемпионат".

Акинфеев - воспитанник ЦСКА, вратарь выступает за "армейцев" всю свою карьеру. Всего футболист провел за ЦСКА 780 матчей во всех турнирах и пропустил 703 гола.

Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость 38-летнего голкипера оценивается в один миллион евро.

ЦСКА с 24 очками располагается на пятой позиции в таблице. Сегодня команда Акинфеева на своем поле примет "Спартак", игра начнется в 20:45 мск.

Элвер Рахимич Игорь Акинфеев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится