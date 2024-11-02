- Ему 39-й год идёт. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всё зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! - цитирует Рахимича "Чемпионат".
Акинфеев - воспитанник ЦСКА, вратарь выступает за "армейцев" всю свою карьеру. Всего футболист провел за ЦСКА 780 матчей во всех турнирах и пропустил 703 гола.
Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость 38-летнего голкипера оценивается в один миллион евро.
ЦСКА с 24 очками располагается на пятой позиции в таблице. Сегодня команда Акинфеева на своем поле примет "Спартак", игра начнется в 20:45 мск.
Рахимич: Акинфеев может играть до 45 лет
Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич высказался о голкипере столичной команды Игоре Акинфееве.
Фото: Официальный сайт РПЛ