- Впереди у нас ещё много игр. У нас были взлёты и падения, когда мы не могли победить. Но сейчас мы на правильном пути и должны продолжать в том же духе. У Станковича есть свой метод руководства командой - он любит мотивировать игроков. Сейчас у нас есть хорошая возможность исправить наши ошибки и продолжать работать дальше, - передаёт слова Медины "Чемпионат".
После 14 сыгранных туров Российской премьер-лиги московский "Спартак" набрал 25 очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков. В Кубке России красно-белые заняли на групповом этапе первое место и вышли в четвертьфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где проведут двухматчевое противостояние с "Ростовом", первая игра в Москве состоится 5 ноября.
Хавбек "Спартака" Медина: у Станковича есть свой метод руководства командой
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина прокомментировал текущую ситуацию в команде.
Фото: ФК "Спартак"