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Футболист "Ахмата" Швец - о поражении "Зениту": команда была ещё несыгранная, но все очень старались

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Игрок грозненского "Ахмата" Антон Швец прокомментировал поражение от "Зенита" в первом матче 1/4 финала Кубка России (0:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Проиграли 3:0. Конечно, не хотелось с таким результатом проигрывать. Сейчас ещё смотрим повтор второго гола, и кажется, что там чистый офсайд. Играли ребята, которые прежде получали мало игровой практики. Команда была ещё несыгранная, но все очень старались", - цитирует Швеца "Чемпионат".

Вчера, 6-го ноября, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над грозненским "Ахматом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0. Забитыми мячами в той встрече отметились Клаудиньо, Матео Кассьерра и Александр Соболев.

После 14-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. Грозненцы занимают предпоследнее место с 9-ю очками в своем активе.

Ахмат Антон Швец Зенит Кубок России
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