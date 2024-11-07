"Проиграли 3:0. Конечно, не хотелось с таким результатом проигрывать. Сейчас ещё смотрим повтор второго гола, и кажется, что там чистый офсайд. Играли ребята, которые прежде получали мало игровой практики. Команда была ещё несыгранная, но все очень старались", - цитирует Швеца "Чемпионат".
Вчера, 6-го ноября, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над грозненским "Ахматом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0. Забитыми мячами в той встрече отметились Клаудиньо, Матео Кассьерра и Александр Соболев.
После 14-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. Грозненцы занимают предпоследнее место с 9-ю очками в своем активе.
Футболист "Ахмата" Швец - о поражении "Зениту": команда была ещё несыгранная, но все очень старались
Игрок грозненского "Ахмата" Антон Швец прокомментировал поражение от "Зенита" в первом матче 1/4 финала Кубка России (0:3).
Фото: ФК "Зенит"