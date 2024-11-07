"Думаю, об отсутствии Головина в списке сборной выскажется главный тренер. Я причину знаю, но оставлю это ему. Саша всегда с большим удовольствием приезжает в сборную, но именно сейчас лучше так", - цитирует Клюева "Чемпионат".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро. На счету игрока 47 матчей в составе национальной команды России и 6 забитых мячей.
В ноябре сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем и Сирией. Александр Головин не попал в итоговый список национальной команды.
Агент Головина прокомментировал отсутствие полузащитника в итоговом списке сборной России на ноябрьские матчи
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о непопадании своего клиента в сборную России на ноябрьские матчи.
Фото: ФК "Монако"