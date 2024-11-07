"Карьера Пиняева полностью зависит от него самого. Видно, что это одаренный футболист, но пока стабильно высокий уровень игры он не показывает. Надо ли сейчас уезжать в Европу? Думаю, да. Если позовет нормальный клуб, то сразу же надо соглашаться и уезжать из нашего чемпионата в ближайшие годы. Конечно, есть и более легкий путь: остаться здесь на хороших условиях. Пиняев может стать лучшим в РПЛ в будущем, но его потенциал — Европа", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Сергей Пиняев является игроком московского "Локомотива" с декабря 2022 года, когда его за 2,6 млн евро выкупили у самарских "Крыльев Советов". Действующее соглашение между вингером и "железнодорожниками" рассчитано на срок конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет 8 млн евро.
В текущем сезоне Пиняев в составе красно-зелёных в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых сумел 6 раз поразить ворота соперника и 5 раз отметиться результативными передачами на партнёров. Кроме того, на счету футболиста на сегодняшний день 7 матчей в составе взрослой команды сборной России и 1 забитый гол.
Канчельскис: думаю, Пиняеву надо сейчас уезжать в Европу
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике московского "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"