Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
20:00
ЛитваНе начат
Дания
22:45
ИспанияНе начат
Португалия
22:45
ПольшаНе начат
Шотландия
22:45
ХорватияНе начат
Люксембург
22:45
БолгарияНе начат
Северная Ирландия
22:45
БеларусьНе начат
Сан-Марино
22:45
ГибралтарНе начат
Румыния
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
БрунейНе начат

Игрок сборной Брунея рассказал, какие команды из РПЛ он знает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан сборной Брунея Азван Мухамад Салех назвал известные ему команды Российской Премьер-Лиги.
Фото: Sports.ru
– А какие-то футбольные команды из России знаете?

– Конечно! ЦСКА Москва, "Зенит". Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге чемпионов, - цитирует Салеха Sports.ru

Сегодня, 15-го ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Брунея, матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 15-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 набранных очков. Московский ЦСКА занимает шестое место с 27-ю очками. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.

Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится