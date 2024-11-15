– А какие-то футбольные команды из России знаете?
– Конечно! ЦСКА Москва, "Зенит". Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге чемпионов, - цитирует Салеха Sports.ru
Сегодня, 15-го ноября, сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Брунея, матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
После 15-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 набранных очков. Московский ЦСКА занимает шестое место с 27-ю очками. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
Игрок сборной Брунея рассказал, какие команды из РПЛ он знает
Капитан сборной Брунея Азван Мухамад Салех назвал известные ему команды Российской Премьер-Лиги.
Фото: Sports.ru