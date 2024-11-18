"В какой тренерский штаб я хочу попасть? Я хочу попасть в главный штаб Министерства обороны. Мне было бы это интересно (смеется). Ну, не знаю — особо пока не думал. У Карпина есть свои люди, а у Семака и так много людей в штабе", - цитирует Жиркова "РБ Спорт".
Юрий Жирков завершил карьеру игрока в 2022 году, ранее он выступал за петербургский "Зенит", московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и лондонский "Челси". Ранее экс-игрок сборной России сообщил, что в ближайшее время должен получить тренерскую лицензию, однако пока не уверен, что хочет быть главным тренером.
Жирков является чемпионом Англии, обладателем трофея Лиги Европы УЕФА, Кубка Англии и пятикратным чемпионом России. На счету экс-защитника 105 матчей в составе национальной команды России и 2 забитых мяча.
Жирков: хочу попасть в главный штаб Министерства обороны
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о тренерской карьере.
Фото: ФК "Зенит"