Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
22:45
Северная ИрландияНе начат
Сербия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ШвейцарияНе начат
Румыния
22:45
КипрНе начат
Косово
22:45
ЛитваНе начат
Лихтенштейн
22:45
Сан-МариноНе начат
Болгария
22:45
БеларусьНе начат
Хорватия
22:45
ПортугалияНе начат
Польша
22:45
ШотландияНе начат

Жирков: хочу попасть в главный штаб Министерства обороны

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о тренерской карьере.
Фото: ФК "Зенит"
"В какой тренерский штаб я хочу попасть? Я хочу попасть в главный штаб Министерства обороны. Мне было бы это интересно (смеется). Ну, не знаю — особо пока не думал. У Карпина есть свои люди, а у Семака и так много людей в штабе", - цитирует Жиркова "РБ Спорт".

Юрий Жирков завершил карьеру игрока в 2022 году, ранее он выступал за петербургский "Зенит", московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и лондонский "Челси". Ранее экс-игрок сборной России сообщил, что в ближайшее время должен получить тренерскую лицензию, однако пока не уверен, что хочет быть главным тренером.

Жирков является чемпионом Англии, обладателем трофея Лиги Европы УЕФА, Кубка Англии и пятикратным чемпионом России. На счету экс-защитника 105 матчей в составе национальной команды России и 2 забитых мяча.

Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится