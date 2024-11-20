- Вообще, мне очень симпатичен "Локомотив" в этом сезоне. После "Спартака" я болею за эту команду. Во-первых, там почти все россияне играют, во-вторых, эти футболисты очень талантливы. Поэтому я даже не знаю, что здесь нас ожидает. Но буду надеяться, что Станкович на одни и те же грабли не наступит и придумает что-то интересное, - цитирует Кечинова "Матч ТВ".
"Спартак" примет "Локомотив" на своем поле в ближайшую субботу, 23 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по столичному времени.
На данный момент в активе красно-белых 28 баллов и пятое место в турнирной таблице. У "Локомотива" на шесть очков больше, "железнодорожники" располагаются на третьем месте в РПЛ.
Напомним, в матче первого круга "Спартак" в гостях уступил "Локомотиву" со счетом 1:3. Встреча прошла 28 сентября на "РЖД Арене".
Кечинов: мне очень симпатичен "Локомотив" в этом сезоне. После "Спартака" я болею за эту команду
Бывший футболист красно-белых Валерий Кечинов высказался перед игрой 16-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ