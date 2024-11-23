"Спартак" в этом матче очень здорово сыграл против Батракова. В каких-то моментах в определенных зонах его принимал Умяров и не давал вообще ничего делать. Более того, он вывел его из себя. В других моментах Мартинс был ему помехой в середине поля. Батраков проделал огромный объем работы в этом матче, но КПД у него был нулевой. Вот, кстати, для следующих игр — как справляться с Батраковым", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
23 ноября в Москве на стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами "Спартак" и "Локомотив". Победу в этой встрече со счётом 5:2 одержали красно-белые.
19-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, который до начала этого матча с 10-ю забитыми голами возглавлял список лучших бомбардиров чемпионата России, попал в стартовый состав "железнодорожников", результативными действиями не отметился и был заменен на 79-й минуте.
Радимов: "Спартак" очень здорово сыграл против Батракова, у него был нулевой КПД
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре полузащитника московского "Локомотива" Алексея Бартакова в матче 16-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"