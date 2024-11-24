"Угальде может замахнуться на лучшего бомбардира по итогам сезона. Сказали бы такое в прошлом сезоне — рассмеялся бы. Но сейчас он в порядке. Матч против "Локомотива" Манфред провел образцово с точки зрения игры нападающего", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
Вчера, 23-го ноября, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" со счетом 5:2 в 16-м туре Российской Премьер-Лиги, Манфред Угальде в той встрече отметился покером. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России с 12-ю забитыми мячами, на второй строчке располагается Алексей Батраков с 10-ю забитыми голами.
В текущем сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи.
Колыванов: Угальде может замахнуться на лучшего бомбардира РПЛ по итогам сезона
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о форварде "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"