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Махачкалинское "Динамо" проведет зимние сборы в Турции

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о предстоящих зимних сборах команды.
Фото: "Динамо" Махачкала
"Зимние сборы у нас пройдут в турецкой Анталье. 6–7 января команда собирается и пройдет УМО в Махачкале. Примерно 15 января должны уже уехать в Турцию. Все зависит от регулярного рейса из Махачкалы. В каких числах этот рейс будет — мы улетим. Там пробудем до 20-х чисел февраля", - цитирует Газизова "Матч ТВ".

После 16-ти сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на своем поле с воронежским "Факелом", который занимает 14-е место.

Завтра, 27-го ноября, махачкалинский клуб сыграет на выезде с "Сочи" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России - проигравшая команда вылетает из турнира. Напомним, что "Динамо" заняло третье место в группе с московским "Динамо", "Крыльями Советов" и "Спартаком".

Динамо Мх
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