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Воспитанник "Спартака" - о переходе в "Зенит" или ЦСКА: никогда не говори "никогда"

Арендованный "Енисеем" футболист "Спартака" Максим Лайкин ответил на вопрос, представляет ли он себя в "Зените" или ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Никогда не говори "никогда". Это футбольная карьера. Какой-то команде подходит футболист, какой-то — нет. Футболисты все амбициозные, хотят играть и приносить пользу команде. Когда футболист является легендой клуба, ему по статусу тяжело переходить в другую команду. Когда футболист молод и хочет играть, но в одном клубе он не получает время и есть вариант перейти в другую команду, то почему нет?", - приводит слова Лайкина "РБ Спорт".

Максим Лайкин - уроженец Саранска. Футболом начал заниматься в академии местного футбольного клуба - "Мордовии". В возрасте 13 лет был зачислен в академию московского "Спартака". В составе основной команды красно-белых 21-летний футболист до сегодняшнего дня трижды появлялся на поле в официальных матчах.

В течении своей карьеры полузащитник три раза уходил в аренду: на сезон-2022/23 - в нижнекамский "Нефтехимик", на вторую половину сезона-2023/24 - в тульский "Арсенал", на сезон-2024/25 - в красноярский "Енисей". В текущем сезоне Лайкин принял участие за "Енисей" в 12 официальных матчах (в среднем, 30,2 мин. за игру), в которых результативными действиями не отметился.

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