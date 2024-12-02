Форвард "Спартака" Угальде: мы знали, что с "Краснодаром" будет много единоборств и были готовы к этому

"Это очень тяжелая игра. Было сложно добираться до Краснодара и мы счастливы, что получилось забрать 3 очка. Много единоборств? Что поделать? Это часть игры. Мы знали, что игра может так складываться и мы были готовы к этому. Пять побед подряд - это очень важно для нас, мы изо всех сил постараемся продлить эту серию и сфокусируемся на том, чтобы сделать это в следующей игре", - заявил Угальде.
"Спартак" разгромил на выезде "Краснодар" (3:0) в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Манфред Угальде оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. Победа позволила "Спартаку" набрать 34 очка и опередить "Локомотив" в турнирной таблице.
Rusfootball.info