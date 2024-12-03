"Локомотив" разочаровывает. Никак не ожидал, что команда попадёт в эту яму. "Железнодорожники" ещё недавно были на серьёзном ходу, но абсолютно непонятно, что сейчас происходит с командой. Почему такие перепады и спады? Это вопрос", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Московский "Локомотив" на своем поле уступил подмосковным "Химкам" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3, в 18-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде с "Краснодаром", который занимает второе место в таблице.
После 17-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. Петербургский "Зенит" лидирует в таблице и имеет на 5 набранных очков больше.
Кечинов: "Локомотив" разочаровывает, хотя еще недавно команда была на серьезном ходу
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о результатах московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"