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Никифоров: если бы чемпионат продолжался, то "Спартак" создал бы серьёзную конкуренцию "Зениту"

Экс-футболист "Спартака" Юрий Никифоров высказался о шансах красно-белых в борьбе за золотые медали.
Фото: ФК "Спартак"
- Естественно, "Спартак" будет бороться. Команда набрала хорошую форму. Если бы чемпионат продолжался, то "Спартак" создал бы серьёзную конкуренцию "Зениту". Пять очков отыгрываются легко, - сказал Никифоров на ютуб-канале "Спартак Шоу".

Напомним, коллектив Деяна Станковича в 17-м туре РПЛ на выезде одержал победу над "Краснодаром", забив в ворота "быков" три безответных мяча. На данный момент красно-белые с 34 баллами располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, лидирует "Зенит", у которого 39 очков.

В последнем матче перед зимним перерывом "Спартак" при своих болельщиках сыграет против "Пари НН", матч 18-го тура чемпионата России пройдет 7 декабря и начнется в 16:30 по столичному времени.

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