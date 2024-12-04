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Червиченко: "Спартак" в РПЛ прошёлся катком, но в Кубке России получил по ушам от "Ростова"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о результатах красно-белых в РПЛ и Кубке России.
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"
"Спартак" в РПЛ прошёлся катком, но по пути завернул на кубковую тропу и получил по ушам от "Ростова". Я не испытываю эйфорию по поводу всего происходящего со "Спартаком". То, что у "Спартака" всё хорошо получается впереди, ещё не значит, что всё великолепно в целом", - поделился Червиченко.

Московский "Спартак" одержал 5 побед подряд в чемпионате России с общим счетом 16:2. В минувшем туре красно-белые разгромили "Краснодар" (3:0). В 16-м и 15-м турах были разгромлены, соответственно, "Локомотив" (5:2) и "Акрон" (4:0). Игры с ЦСКА и "Пари НН" в 14-м и 13-м турах завершились победами с одинаковым счетом (2:0).

В Кубке России подопечные Деяна Станковича уступили "Ростову" в двухматчевом противостоянии в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. "Южане" одержали победу в домашнем матче (1:0). Ответная игра также завершилась минимальной победой "Ростова" (2:1). Теперь "Спартак" продолжит борьбу за Кубок в Пути регионов, где на стадии четвертьфинала сыграет с "Акроном" в марте 2025-го года.

Источник: "Чемпионат"

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