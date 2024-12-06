— Если Осипенко — готовый защитник для "Ювентус", то для какого клуба Карпин — готовый тренер?
— Ха-ха! Слушай, а я бы посмотрел на него, например, в "Боруссии".
Валерий Карпин является главный тренером футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года. Под его руководством ростовчане в текущем сезоне после 17-го тура РПЛ с 23-я очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Кроме того, 55-летний специалист с июля 2021 года занимает пост главного тренера сборной России.
Источник: Sport24
Сутормин: я бы посмотрел на Карпина в "Боруссии"
Арендованный "Ростовом" полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин ответил о том, какой бы клуб мог возглавить наставник ростовчан Валерий Карпин.
Фото: ФК "Ростов"