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Сутормин: я бы посмотрел на Карпина в "Боруссии"

Арендованный "Ростовом" полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин ответил о том, какой бы клуб мог возглавить наставник ростовчан Валерий Карпин.
Фото: ФК "Ростов"
— Если Осипенко — готовый защитник для "Ювентус", то для какого клуба Карпин — готовый тренер?
— Ха-ха! Слушай, а я бы посмотрел на него, например, в "Боруссии".

Валерий Карпин является главный тренером футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года. Под его руководством ростовчане в текущем сезоне после 17-го тура РПЛ с 23-я очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Кроме того, 55-летний специалист с июля 2021 года занимает пост главного тренера сборной России.

Источник: Sport24

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