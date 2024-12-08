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Пономарев: Пьянич руководил игрой ЦСКА. Если он так продолжит играть, то это хорошее подписание

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в матче 18-го тура РПЛ с "Факелом" (1:0).
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Сегодня Пьянич руководил игрой команды. Видно, что он подсказывает партнерам, куда им следует бежать. Я всегда говорю по факту. Если человек играет плохо, то я так и скажу. Сначала Миралем был не в лучшей своей форме, я об этом открыто говорил. Но теперь могу признать, что по итогу Пьянич стал приносить пользу ЦСКА. Если он так продолжит играть, то это хорошее подписание", - заявил Пономарев.

Воронежский "Факел" принимал на своем поле московский ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата России. Игра завершилась минимальной победой "армейцев". Единственный гол в матче записал на свой счет нападающий Тамерлан Мусаев. Полузащитник Миралем Пьянич вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в статусе свободного агента в конце сентября текущего года. Всего в первой части сезона он провел 11 матчей за "армейцев" (7 - в РПЛ и 4 - в Кубке России). Экс-полузащитник "Ювентуса" и "Барселоны" записал на свой счет одну результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт"

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